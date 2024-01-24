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Верес определился с еще одним соперником на сборах

Премьер-лига

Команда из Северной Македонии

Верес определился с еще одним соперником на сборах

Фото: НК Верес

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"Верес" в первом спарринге на зимних сборах в Турции сыграет с представителем элитного дивизиона чемпионата Северной Македонии - "Брерой" из Струмицы.

Клуб основан в 2010 году под названием Футбольная академия "Горана Пандева". Летом 2022 года после подписания партнерского соглашения с итальянским футбольным клубом "Брера" (Милан) команда из Струмицы получила новое название - "Брера".

Матч "Брера" - "Верес" состоится 26 января в Белеке и начнется в 15:00 по Киеву. Прямая трансляция запланирована на Veres TV.

Расписание спаррингов ровенчан выглядит так:

  • 26 января 2024 года - Брера (Северная Македония)
  • 30 января 2024 года - Злате Моравце (Словакия);
  • 03 февраля 2024 года - Яблонец (Чехия);
  • 06 февраля 2024 года - Люнгбю (Дания);
  • 11 февраля 2024 года - Сигма Оломоуц (Чехия);
  • 12 февраля 2024 года - Лиепая (Латвия);
  • 16 февраля 2024 года - Ауда (Латвия).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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