Верес определился с еще одним соперником на сборах

"Верес" в первом спарринге на зимних сборах в Турции сыграет с представителем элитного дивизиона чемпионата Северной Македонии - "Брерой" из Струмицы.

Клуб основан в 2010 году под названием Футбольная академия "Горана Пандева". Летом 2022 года после подписания партнерского соглашения с итальянским футбольным клубом "Брера" (Милан) команда из Струмицы получила новое название - "Брера".

Матч "Брера" - "Верес" состоится 26 января в Белеке и начнется в 15:00 по Киеву. Прямая трансляция запланирована на Veres TV.

Расписание спаррингов ровенчан выглядит так:

26 января 2024 года - Брера (Северная Македония)

30 января 2024 года - Злате Моравце (Словакия);

03 февраля 2024 года - Яблонец (Чехия);

06 февраля 2024 года - Люнгбю (Дания);

11 февраля 2024 года - Сигма Оломоуц (Чехия);

12 февраля 2024 года - Лиепая (Латвия);

16 февраля 2024 года - Ауда (Латвия).

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