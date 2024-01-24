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Наполи летом вернется к вопросу Судакова, но есть одно "но"

Премьер-лига
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Неаполитанцы для проведения серьезных трансферов должны финишировать в зоне Лиге чемпионов

Наполи летом вернется к вопросу Судакова, но есть одно "но"

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Итальянский "Наполи" летом намерен вернуться к вопросу подписанию полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

Как сообщает журналист Антонио Петрацуоло, неаполитанский клуб не отказался от подписания украинца, но для этого должны сойтись несколько факторов, причем главный из них – финансовый.

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Для того чтобы рассчитывать на серьезные покупки, "Наполи" по итогам сезона должен попасть в зону Лиги чемпионов, в противном случае им тяжело будет конкурировать с другими клубами за подписание украинца.

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Напомним, что на данный момент "Наполи" идет на 9-м месте в турнирной таблице, однако сохраняет шансы на попадание в зону ЛЧ.

Ранее была информация, что неаполитанцы этой зимой предлагали за Судакова 40 млн евро, но эта сумма не устроила "Шахтер".

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Источник:
Napoli Magazine
Опубликовал: Михаил Черныш
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