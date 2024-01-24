Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи летом вернется к вопросу Судакова, но есть одно "но"
Неаполитанцы для проведения серьезных трансферов должны финишировать в зоне Лиге чемпионов
УАФ/Павло Кубанов
Итальянский "Наполи" летом намерен вернуться к вопросу подписанию полузащитника "
Как сообщает журналист Антонио Петрацуоло, неаполитанский клуб не отказался от подписания украинца, но для этого должны сойтись несколько факторов, причем главный из них – финансовый.
Для того чтобы рассчитывать на серьезные покупки, "Наполи" по итогам сезона должен попасть в зону Лиги чемпионов, в противном случае им тяжело будет конкурировать с другими клубами за подписание украинца.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что на данный момент "Наполи" идет на 9-м месте в турнирной таблице, однако сохраняет шансы на попадание в зону ЛЧ.
Ранее была информация, что неаполитанцы этой зимой предлагали за Судакова 40 млн евро, но эта сумма не устроила "Шахтер".
Популярное сейчас
- Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион
- "Мы очень взволнованы". Тренер Жироны - о матче Кубка Испании с Мальоркой
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО