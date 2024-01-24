Гендир Металлиста 1925: Дружно посмеялись над информацией о том, что нас выгоняют со стадиона Левый Берег

Генеральный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин отреагировал на информацию о том, что харьковская команда якобы не будет играть на стадионе "Левого Берега" и вынуждена искать новую арену, которую распространил Игорь Бурбас.

– Не можем не отреагировать. Болельщики и даже некоторые футбольные функционеры переживают из-за этой ситуации. Например, где будут проходить матчи, куда отправлять делегатов, судей, другие организационные вопросы.

Конечно, мы со своей стороны связались с официальными представителями стадиона "Левого Берега" и дружно посмеялись над информацией, которую вчера опубликовали некоторые издания относительно того, что нас будто кто-то провоцирует уйти со стадиона, или выгоняет. Что это чуть ли не дело рук президента Николая Лавренко. У нас за эти полгода сложились настолько хорошие отношения, основанные на взаимном уважении, что у нас прямой диалог с президентом Лавренко.

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Я был уверен, что он не станет обращаться к нам путем какого-либо упрека в прессе. Я сегодня еще раз поблагодарил руководство стадиона и руководство клуба "Левый Берег" за то, что в это непростое время они сделали все возможное, чтобы мы считали этот стадион своим домашним. Что касается информации, то я, к счастью, не знаком с человеком, который это опубликовал. Но, как мне сказали, это бывший журналист. Неудивительно, что бывший. Работа журналиста состоит в том, чтобы собрать информацию, отредактировать и изложить материал.

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К нам никто не обращался, а эта информация неправдива. Мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии поля в феврале со стартом УПЛ. Мы со своей стороны подтвердили "Левому Берегу" абсолютное соучастие – как материальное, так и знания, потому что у нас есть профессиональная агрономическая служба в Харькове, которая, уверен, с удовольствием приедет и поможет подготовить газон к первым матчам весенней части соревнований. Также мы подтвердили готовность помочь в финансировании подогрева поля и в целом подготовки поля к УПЛ. Но есть много "но". Первая лига стартует на месяц позже. Стадион "Левого Берега" с искусственным покрытием также сертифицирован для первой лиги. Будет ли им экономически выгодно готовить зеленое поле, начнут ли они на искусственном – мы сегодня не знаем. Не все от нас зависит.

- Значит, решение еще в процессе обсуждения?

- Да. Мы просто рассматриваем запасные варианты. У нас есть предварительная договоренность с "Динамо" по поводу проведения нашего домашнего матча на стадионе им. Лобановского, если "Левый Берег" не будет готов к проведению матчей УПЛ. Следующая игра – выезд в Минай, а затем матч аж 9 марта. Тогда трава уже сама приготовится. Это все обычные рабочие моменты, из этого не нужно делать какую-то сенсацию.