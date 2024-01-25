"Он обратил на меня внимание". Мрвалевич рассказал, благодаря кому оказался в Вересе

Новичок "Вереса", черногорский нападающий Марко Мрвалевич рассказал о своем переходе в украинский клуб.

"Больше всего к моему переходу в "Верес" приложил спортивный директор клуба Юрий Габовда. Именно он обратил на меня внимание и приложил усилия, чтобы я оказался именно в "Вересе". Сейчас он мне очень помогает и я хотел бы поблагодарить за все, что он сделал для меня. Надеюсь, отблагодарю его как можно быстрее своей игрой.

Меня очень хорошо приняли в команде. Ребята каждый день помогают мне адаптироваться, общаются, советуют. Поэтому все происходит быстро и легко.