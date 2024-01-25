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"Он обратил на меня внимание". Мрвалевич рассказал, благодаря кому оказался в Вересе

Премьер-лига

Новичок ровенчан рассказал о своем переходе

"Он обратил на меня внимание". Мрвалевич рассказал, благодаря кому оказался в Вересе

Скриншот: канал Вереса на YouTube

Новина українською

Новичок "Вереса", черногорский нападающий Марко Мрвалевич рассказал о своем переходе в украинский клуб.

"Больше всего к моему переходу в "Верес" приложил спортивный директор клуба Юрий Габовда. Именно он обратил на меня внимание и приложил усилия, чтобы я оказался именно в "Вересе". Сейчас он мне очень помогает и я хотел бы поблагодарить за все, что он сделал для меня. Надеюсь, отблагодарю его как можно быстрее своей игрой.

Меня очень хорошо приняли в команде. Ребята каждый день помогают мне адаптироваться, общаются, советуют. Поэтому все происходит быстро и легко.

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О своих сильных сторонах в игре трудно говорить объективно. Но думаю, что я достаточно фактурный нападающий и имею хороший процент реализации. Моя задача и задача всей команды - сохранить место в УПЛ и я надеюсь, что нам это удастся. Относительно личных целей, то надеюсь, что мне удастся забить семь-восемь голов. Это было бы идеально", - сказал Мрвалевич.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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