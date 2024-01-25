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Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн товарищеский матч

Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" проведет сегодня второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевской команды станет представитель Косово - "Дукаджини".

Товарищеский матч начнется в 11:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Оболони".

Напомним, вчера команда Валерия Иващенко встречалась с ФК "Малишева" и проиграла со счетом 0:2.

Товарищеский матч, 25 января 2024 год
"Оболонь" - "Дукаджини" 11:00
Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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