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Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" проведет сегодня второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевской команды станет представитель Косово - "Дукаджини".
Товарищеский матч начнется в 11:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Оболони".
Напомним, вчера команда Валерия Иващенко встречалась с ФК "Малишева" и проиграла со счетом 0:2.
Товарищеский матч, 25 января 2024 год
"Оболонь" - "Дукаджини" 11:00
Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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