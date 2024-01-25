Насыщенный спаррингами игровой день. Сегодня еще одна украинская команда начинает активную подготовку

Сегодня, 25-го января, состоится ряд контрольных матчей с участием клубов УПЛ. Сыграют, в частности, "Оболонь", "Черноморец", "Кривбасс", "Шахтер", "Александрия".

Для всех этих клубов это будет уже не первый матч этой зимой – ранее они уже проводили спарринги. Активную подготовку сегодня начинает "Днепр-1", который сыграет против австрийского "Штурма".

Начало матча – 15:30.

Календарь и результаты всех контрольных матчей клубов УПЛ зимы 2024 - в таблице >>>