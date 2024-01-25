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Днепр-1 - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Днепр-1 - Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" начинает активную подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 25-го января, днепряне проведут свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе.
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Соперник – австрийский "Штурм". Матч начнется в 15:30. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Днепр-1" - "Штурм"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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