  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Александрия - Пахтакор: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Новина українською

"Александрия" проведет второй матч на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперник команды Руслана Ротаня – узбекский "Пахтакор".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В предыдущей игре "Александрия" со счетом 2:1 победила "Левски".

Матч против "Пахтакора" начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Александрия" - "Пахтакор"

Видеотрансляция - YouTube

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Насыщенный спаррингами игровой день. Сегодня еще одна украинская команда начинает активную подготовку
yellow-arrow
Оболонь - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости