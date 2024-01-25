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Александрия - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Александрия - Пахтакор: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
"Александрия" проведет второй матч на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперник команды Руслана Ротаня – узбекский "Пахтакор".
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В предыдущей игре "Александрия" со счетом 2:1 победила "Левски".
Матч против "Пахтакора" начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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