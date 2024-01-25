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Шахтер - Лех. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Лех: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Лех. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" в четверг, 25-го января, проведет второй спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперником будет польский "Лех".

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Ранее "Шахтер" сыграл против армянского "Пюника" и победил 2:0.

Матч против "Пяста" состоится в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Пяст"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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