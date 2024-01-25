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Шахтер - Лех. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Шахтер - Лех: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" в четверг, 25-го января, проведет второй спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперником будет польский "Лех".
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Ранее "Шахтер" сыграл против армянского "Пюника" и победил 2:0.
Матч против "Пяста" состоится в 17:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Шахтер" - "Пяст"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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