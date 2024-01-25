Трансляция товарищеского матча Черноморец - Альтах не состоится

Сегодня, 25-го января, состоится товарищеский матч между "Черноморцем" и "Альтахом". Матч начнется в 15:30.

Сначала планировалась видеотрансляция матча, но ее в итоге отменили. Матч в эфире не покажут.

Для "Черноморца" это будет уже пятый матч на этих зимних сборах. В предыдущих четырех одесситы одержали одну победу и трижды проиграли. Разница мячей – 3:10.

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