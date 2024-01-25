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Трансляция товарищеского матча Черноморец - Альтах не состоится

Премьер-лига

Черноморец - Альтах: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Трансляция товарищеского матча Черноморец - Альтах не состоится

upl.ua

Новина українською

Сегодня, 25-го января, состоится товарищеский матч между "Черноморцем" и "Альтахом". Матч начнется в 15:30.

Сначала планировалась видеотрансляция матча, но ее в итоге отменили. Матч в эфире не покажут.

Для "Черноморца" это будет уже пятый матч на этих зимних сборах. В предыдущих четырех одесситы одержали одну победу и трижды проиграли. Разница мячей – 3:10.

Календарь и результаты всех контрольных матчей клубов УПЛ зимы 2024 - в таблице >>>

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Черноморец (Одесса) Альтах
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.01.2024 в 15:03
Австрийцы не хотят чтобы их показывали
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.01.2024 в 15:03
Австрийцы не хотят чтобы их показывали
Ответить
0
0

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