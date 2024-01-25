Днепр-1 проиграл в своем первом турецком спарринге

" Днепр-1 " провел свой первый спарринг на сборах в Турции. Первым соперником днепрян был австрийский "Штурм".

Тренерский штаб спортклубовцев провел игру двумя разными составами в каждом из таймов, причем в первом тайме играла условная основа.

Не смотря на то, что днепряне до перерыва больше владели инициативой, "Штурм" довольно успешно прессинговал, контратаковал и ушел на перерыв, ведя в счете 2:0.

После перерыва украинская команда перешла на игру в три центральных защитника и два форварда, что дало свои плоды - Кивинда после углового пяткой в ​​касание направил мяч в дальний угол ворот Впрочем, для позитивного итога одного гола не хватило. 1:2 – победа "Штурма".

"Днепр-1" – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:2

Голы: Байрет (12), Прасс (30), Кивинда (72)

"Днепр-1" 1 тайм: 1. Волынец, 3. Адамюк, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 11. Мирошниченко, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 9. Гуцуляк, 20. Горбунов, 7. Филиппов.

"Днепр-1" 2 тайм: 33. Юрчук, 30. Кравец, 6. Горин, 66. Авраменко, 42. Пасич, 19. Витино, 23. Баденко, 88. Мельниченко, 14. Гаджиев, 28. Маркос Андре, 99. Кивинда.