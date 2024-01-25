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Днепр-1 проиграл в своем первом турецком спарринге
Днепряне проиграли австрийскому Штурму
scdnipro1.com.ua
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Тренерский штаб спортклубовцев провел игру двумя разными составами в каждом из таймов, причем в первом тайме играла условная основа.
Не смотря на то, что днепряне до перерыва больше владели инициативой, "Штурм" довольно успешно прессинговал, контратаковал и ушел на перерыв, ведя в счете 2:0.
После перерыва украинская команда перешла на игру в три центральных защитника и два форварда, что дало свои плоды - Кивинда после углового пяткой в касание направил мяч в дальний угол ворот Впрочем, для позитивного итога одного гола не хватило. 1:2 – победа "Штурма".
"Днепр-1" – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:2
Голы: Байрет (12), Прасс (30), Кивинда (72)
"Днепр-1" 1 тайм: 1. Волынец, 3. Адамюк, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 11. Мирошниченко, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 9. Гуцуляк, 20. Горбунов, 7. Филиппов.
"Днепр-1" 2 тайм: 33. Юрчук, 30. Кравец, 6. Горин, 66. Авраменко, 42. Пасич, 19. Витино, 23. Баденко, 88. Мельниченко, 14. Гаджиев, 28. Маркос Андре, 99. Кивинда.
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