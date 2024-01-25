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12 млн евро плюс бонусы. Шахтер договорился о трансфере Марлона Гомеса из Васко да Гама
Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо
фото из свободных источников
Донецкий "
По данным источника, "Шахтер" заплатит за игрока 12 млн евро фиксированной ценой, еще 4 млн будут прописаны в качестве бонусов.
Документы о трансфере будут подписаны в ближайшее время.
Также Романо отмечает, что соглашение подписано при посредничестве известного агента Пини Захави.
Напомним, что Transfermarkt оценивает парня в 6 миллионов евро. 85% экономических прав на хавбека принадлежат "Васко да Гама", а остальные 15% - "Нова-Игуасу".
20-летний хавбек является воспитанником "Васко да Гама" и провел за его основную команду 45 матчей с 2022 года, забил два гола и сделал три результативные передачи. Также он успел дебютировать за сборную Бразилии U-23.
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