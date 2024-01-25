12 млн евро плюс бонусы. Шахтер договорился о трансфере Марлона Гомеса из Васко да Гама

Донецкий " Шахтер " согласовал трансфер хавбека "Васко да Гама" Марлона Гомеса. Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, "Шахтер" заплатит за игрока 12 млн евро фиксированной ценой, еще 4 млн будут прописаны в качестве бонусов.

Документы о трансфере будут подписаны в ближайшее время.

Также Романо отмечает, что соглашение подписано при посредничестве известного агента Пини Захави.

Напомним, что Transfermarkt оценивает парня в 6 миллионов евро. 85% экономических прав на хавбека принадлежат "Васко да Гама", а остальные 15% - "Нова-Игуасу".

20-летний хавбек является воспитанником "Васко да Гама" и провел за его основную команду 45 матчей с 2022 года, забил два гола и сделал три результативные передачи. Также он успел дебютировать за сборную Бразилии U-23.