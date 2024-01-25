Контрольный матч. Черноморец продолжил неутешительную серию турецких поражений

У одесского "Черноморца", который первым среди команд УПЛ начал подготовку к весенней части сезона, третью неделю зимней работы в Турции завершил контрольный матч. Им был пересечен своеобразный экватор из запланированных на тренировочном сборе спаррингов. В игре, ставшей пятой по счету, команда Романа Григорчука померялась силами с представителем австрийского футбола – клубом "Райндорф Альтах". Сегодняшний спарринг-партнер "моряков" по ​​итогам осенней части чемпионата занимает 10-е место среди двенадцати участников, опережая ближайшего соперника из опасной зоны всего на пять очков. Интересно, что до встречи с одесситами команда из небольшого городка Альтах, насчитывающего всего около 7 тысяч жителей, ни разу не побеждала. Из четырех матчей, сыгранных "Райндорф Альтахом" на турецком Средиземноморье, в одном была зафиксирована ничья, а в трех других – поражения.

В сегодняшнем поединке австрийцы прервали неприятную для себя традицию, одержав победу над "Черноморцем" - 2:0. В стремлении во что бы то ни стало достичь положительного результата соперник "моряков" нередко действовал слишком грубо, однако судейские решения не всегда были объективными. В каждом из таймов игроки "Райндорф Альтаха" сумели забить по мячу в ворота Олега Билыка. Одесская же команда при первой возможности стремилась изменить счет, организовывая ответные атаки, но сделать это ей так и не удалось.

Сегодняшнее поражение стало уже четвертым подряд для одесситов на турецкой земле. С сожалением приходится констатировать, что в проигранных матчах разница забитых и пропущенных мячей имеет неутешительный показатель - 2:12. Впрочем, хочется верить, что в случае с "моряками" сработает давняя футбольная примета: "Кто проиграет в контрольных матчах, тот побеждает в чемпионате".

На тренировочном сборе в Турции "Черноморцу" осталось сыграть четыре контрольных матча, в которых его соперниками дважды будут команды из Северной Македонии и по одному разу из Армении и Узбекистана.