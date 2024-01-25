Александрия Ротаня не удержала победу в спарринге с Пахтакором Шацких

В четверг, 25 января, " Александрия " провела свой второй спарринг на турецких зимних сборах. Соперником "горожан" стал действующий чемпион Узбекистана "Пахтакор", который тренирует Максим Щацких.

Команда Ротаня начала за здравие и забила уже на 7-й минуте – отличился Калитвинцев, однако в самой концовке не удержала победный счет, пропустив на 86 минуте после углового.

Как итог – ничья 1:1.

Следующие поединки "горожане" проведут в понедельник, 29 января. На этот игровой день запланировано сразу два спарринга. Соперниками станут: польская "Висла" Плоцк и команда из Косово – ФК "Дукаджини".

"Александрия" - "Пахтакор" 1:1

Голы: Калитвинцев (7) - 86

"Александрия 1 тайм": Георгий Ермаков, Сергей Логинов, Антон Кравченко, Юрий Копина, Александр Мартынюк, Иван Калюжный, Артем Кулаковский, Кирилл Ковалец (К), Владислав Калитвинцев, Денис Костышин, Де

"Александрия 2 тайм": Никита Шевченко (К), Роман Савченко, Кампос, Ярослав Базаев, Евгений Смирный, Кирилл Сигеев, Николай Михайленко, Мадисон, Джевани, Артем Шулянский, Богдан Кобзарь