Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия Ротаня не удержала победу в спарринге с Пахтакором Шацких
Ничья 1:1
fco.com.ua
В четверг, 25 января, "
Команда Ротаня начала за здравие и забила уже на 7-й минуте – отличился Калитвинцев, однако в самой концовке не удержала победный счет, пропустив на 86 минуте после углового.
Как итог – ничья 1:1.
Следующие поединки "горожане" проведут в понедельник, 29 января. На этот игровой день запланировано сразу два спарринга. Соперниками станут: польская "Висла" Плоцк и команда из Косово – ФК "Дукаджини".
"Александрия" - "Пахтакор" 1:1
Голы: Калитвинцев (7) - 86
"Александрия 1 тайм": Георгий Ермаков, Сергей Логинов, Антон Кравченко, Юрий Копина, Александр Мартынюк, Иван Калюжный, Артем Кулаковский, Кирилл Ковалец (К), Владислав Калитвинцев, Денис Костышин, Де
"Александрия 2 тайм": Никита Шевченко (К), Роман Савченко, Кампос, Ярослав Базаев, Евгений Смирный, Кирилл Сигеев, Николай Михайленко, Мадисон, Джевани, Артем Шулянский, Богдан Кобзарь
Популярное сейчас
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО