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Бражко: Жирона? Хотел бы, конечно, там играть
Но пока что это только слухи
Фото: Instagram
Опорный хавбек "
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"Еще пока нет. Я, честно, сам не знаю, что там написали. Но пока нет.
Хотел бы, конечно, там играть, но это все слухи. Ничего конкретного не знаю", – сказал Бражко.
Напомним, что в текущем сезоне Бражко провел во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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