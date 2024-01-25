Бражко: Жирона? Хотел бы, конечно, там играть

Опорный хавбек " Динамо " Владимир Бражко отреагировал на информацию СМИ о возможном переходе в "Жирону", где уже играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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"Еще пока нет. Я, честно, сам не знаю, что там написали. Но пока нет. Хотел бы, конечно, там играть, но это все слухи. Ничего конкретного не знаю", – сказал Бражко.

Напомним, что в текущем сезоне Бражко провел во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.