Вице-президент Ворсклы: Мы имеем право свободного волеизъявления и высказывания позиции и мнений

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак пояснил решение клуба о выходе из Ассоциации футбола Полтавской области.

- Я объяснил нашу позицию еще два месяца назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг, как продолжение нашей позиции. Ничего нового.

- То есть дело в том, что Павелко находится в СИЗО без решения суда?

- Там ключевое не только по Павелко. Кто заместители? Где программа? Что с судейством? Ни у одного человека в Украине нет ответов. Поэтому такое решение принято.

- Сегодня Шевченко был назначен главой УАФ . Он на встречах с руководителями областных ассоциаций презентовал свою программу?

- Я не знаю ни о встрече, ни о программе для Полтавской области.

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- А чего вы от него вообще ждете на должности?

- Я не могу ничего сказать. Вообще. С тех пор, как я дал вам интервью, мы не увидели ни стратегии, ни команды, абсолютно ничего.

Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и высказывания позиции и мнений.

- Вы уже думали, в какую другую местную ассоциацию вступить? Насколько я понимаю, то для аттестации УПЛ на следующий сезон нужно обязательно быть членом региональной ассоциации.

- Не надо ничего. Никто никуда вступать не будет. Мы в стороне будем наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.

- Но спортивный юрист Илья Скоропашкин сказал, что членство в региональных ассоциациях является обязательным.

- В какой федерации сейчас "Динамо" и "Шахтер"? Мы члены УПЛ, которая является коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте разной х####и.

- "Динамо" в киевской городской ассоциации, "Шахтер" - в своей областной.

- Вы приводите пример ассоциации Кочетова, которая не является членом УАФ.