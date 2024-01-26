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Вице-президент Ворсклы: Мы имеем право свободного волеизъявления и высказывания позиции и мнений
В Ворскле пояснили причины выхода из Ассоциации футбола Полтавской области
vorskla.com.ua
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак пояснил решение клуба о
- Я объяснил нашу позицию еще два месяца назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг, как продолжение нашей позиции. Ничего нового.
- То есть дело в том, что Павелко находится в СИЗО без решения суда?
- Там ключевое не только по Павелко. Кто заместители? Где программа? Что с судейством? Ни у одного человека в Украине нет ответов. Поэтому такое решение принято.
- Сегодня
- Я не знаю ни о встрече, ни о программе для Полтавской области.
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- А чего вы от него вообще ждете на должности?
- Я не могу ничего сказать. Вообще. С тех пор, как я дал вам интервью, мы не увидели ни стратегии, ни команды, абсолютно ничего.
Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и высказывания позиции и мнений.
- Вы уже думали, в какую другую местную ассоциацию вступить? Насколько я понимаю, то для аттестации УПЛ на следующий сезон нужно обязательно быть членом региональной ассоциации.
- Не надо ничего. Никто никуда вступать не будет. Мы в стороне будем наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.
- Но спортивный юрист Илья Скоропашкин сказал, что членство в региональных ассоциациях является обязательным.
- В какой федерации сейчас "Динамо" и "Шахтер"? Мы члены УПЛ, которая является коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте разной х####и.
- "Динамо" в киевской городской ассоциации, "Шахтер" - в своей областной.
- Вы приводите пример ассоциации Кочетова, которая не является членом УАФ.
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