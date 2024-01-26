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Брера - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Брера - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: НК Верес
Сегодня, 26 января, "Верес" проведет первый товарищеский матч на сборах в Турции. "Красно-черные" встретятся с представителем элитного дивизиона чемпионата Северной Македонии - "Брерой" из Струмицы.
Игра начнется в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Вереса".
Товарищеский матч, 26 января 2024 год
"Брера" - "Верес" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"
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