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Брера - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Брера - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч

Брера - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: НК Верес

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 января, "Верес" проведет первый товарищеский матч на сборах в Турции. "Красно-черные" встретятся с представителем элитного дивизиона чемпионата Северной Македонии - "Брерой" из Струмицы.

Игра начнется в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Вереса".

Товарищеский матч, 26 января 2024 год
"Брера" - "Верес" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"

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