Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо сохраняет интерес к румынскому защитнику Краковии
Игрок остается в поле зрения киевлян
Getty Images
"Динамо" по-прежнему интересуется румынским центральным защитником "Краковии" Вирджилом Гицэ. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка.
При этом источник отмечает, что трансфер не очень вероятен по следующим причинам. Клуб из Кракова намерен заработать немалую сумму на продаже футболиста, а другой основной центрбек - Камиль Глик - получил травму.
Интересно, что сейчас обе команды находятся в Турции, поэтому переговоры могут продолжиться там.
Контракт 25-летнего Гицэ с "Краковией" рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне он провел 21 матч на клубном уровне и забил 4 гола. Также в его активе есть 1 поединок за национальную сборную Румынии.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Твенте за 15 млн продаст московскому Спартаку своего форварда - это будет рекордный трансфер клуба
- Забарный получил лучшие оценки среди защитников Борнмута за матч с Суонси
- Украинский форвард Шахтера близок к переходу в европейский клуб
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО