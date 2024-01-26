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Динамо сохраняет интерес к румынскому защитнику Краковии

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Игрок остается в поле зрения киевлян

Динамо сохраняет интерес к румынскому защитнику Краковии

Getty Images

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"Динамо" по-прежнему интересуется румынским центральным защитником "Краковии" Вирджилом Гицэ. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка.

При этом источник отмечает, что трансфер не очень вероятен по следующим причинам. Клуб из Кракова намерен заработать немалую сумму на продаже футболиста, а другой основной центрбек - Камиль Глик - получил травму.

Интересно, что сейчас обе команды находятся в Турции, поэтому переговоры могут продолжиться там.

Контракт 25-летнего Гицэ с "Краковией" рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне он провел 21 матч на клубном уровне и забил 4 гола. Также в его активе есть 1 поединок за национальную сборную Румынии.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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