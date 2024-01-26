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Начало активной подготовки. В пятницу Динамо (Киев) сыграет свой первый зимний спарринг
Соперник – из Косова
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 26-го января, киевское "Динамо" начнет активную фазу подготовки ко второй части сезона 2023/24. Киевляне сейчас находятся на сборах в Турции, где и состоится их первый спарринг.
Соперником выступит представитель чемпионата Косово "Балкани". Матч начнется в 16:00.
Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на YouTube. Смотреть можно в том числе и на нашем сайте.
Отметим, что большинство клубов УПЛ уже начали активную подготовку ко второй части сезона. Следить за всеми спаррингами клубов УПЛ можно в соответствующей таблице ЗДЕСЬ >>>
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