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Начало активной подготовки. В пятницу Динамо (Киев) сыграет свой первый зимний спарринг

Премьер-лига

Соперник – из Косова

Начало активной подготовки. В пятницу Динамо (Киев) сыграет свой первый зимний спарринг

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В пятницу, 26-го января, киевское "Динамо" начнет активную фазу подготовки ко второй части сезона 2023/24. Киевляне сейчас находятся на сборах в Турции, где и состоится их первый спарринг.

Соперником выступит представитель чемпионата Косово "Балкани". Матч начнется в 16:00.

Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на YouTube. Смотреть можно в том числе и на нашем сайте.

Отметим, что большинство клубов УПЛ уже начали активную подготовку ко второй части сезона. Следить за всеми спаррингами клубов УПЛ можно в соответствующей таблице ЗДЕСЬ >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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