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Заря - Краковия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Заря - Краковия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Заря" начинает зимний цикл контрольных матчей одной из последних среди клубов УПЛ. В Польше луганчане встретятся с местной "Краковией". Матч запланирован на 16:30.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч. Зима-2024
"Заря" - "Краковия"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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