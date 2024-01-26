Заря - Краковия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Заря" начинает зимний цикл контрольных матчей одной из последних среди клубов УПЛ. В Польше луганчане встретятся с местной "Краковией". Матч запланирован на 16:30.

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Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч. Зима-2024

Видеотрансляция - YouTube