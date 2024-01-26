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Заря - Краковия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Краковия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Заря - Краковия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" начинает зимний цикл контрольных матчей одной из последних среди клубов УПЛ. В Польше луганчане встретятся с местной "Краковией". Матч запланирован на 16:30.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч. Зима-2024

"Заря" - "Краковия"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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