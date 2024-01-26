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Вольфсберг - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Вольфсберг - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
"Металлист 1925" этой зимой переживает огромные изменения. Команду возглавил Виктор Скрипник, пришло несколько новых игроков, есть финансовые вливания. Каким будет фидбек? Выстрелят ли харьковчане на футбольном поле? Некоторые выводы можно будет сделать по контрольным матчам. Первый из них – уже сегодня. Начало – в 17:00.
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Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч. Зима-2024
"Вольфсберг" - "Металлист 1925"
Видеотрансляция - YouTube
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