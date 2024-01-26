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Вольфсберг - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

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Вольфсберг - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Вольфсберг - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

Новина українською

"Металлист 1925" этой зимой переживает огромные изменения. Команду возглавил Виктор Скрипник, пришло несколько новых игроков, есть финансовые вливания. Каким будет фидбек? Выстрелят ли харьковчане на футбольном поле? Некоторые выводы можно будет сделать по контрольным матчам. Первый из них – уже сегодня. Начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч. Зима-2024

"Вольфсберг" - "Металлист 1925"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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