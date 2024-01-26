Рух - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Рух" этой зимой уже сыграл спарринг с "Минаем". А вот цикл контрольных матчей против зарубежных соперников начинается для львовян сегодня, 26-го января. "Рух" сыграет сначала против "Домжале", а затем – против "Сараево". Но трансляция запланирована только на матч с боснийцами. Начало – 18:30.

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Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч. Зима-2024

"Рух" - "Сараево"

Видеотрансляция - YouTube