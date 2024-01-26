Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Рух - Сараево: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Рух
"Рух" этой зимой уже сыграл спарринг с "Минаем". А вот цикл контрольных матчей против зарубежных соперников начинается для львовян сегодня, 26-го января. "Рух" сыграет сначала против "Домжале", а затем – против "Сараево". Но трансляция запланирована только на матч с боснийцами. Начало – 18:30.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч. Зима-2024
"Рух" - "Сараево"
Видеотрансляция - YouTube
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Цыганык: Динамо ведет переговоры с двумя центральными защитниками из Европы
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн