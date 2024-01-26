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Рух - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Рух - Сараево: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Рух - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" этой зимой уже сыграл спарринг с "Минаем". А вот цикл контрольных матчей против зарубежных соперников начинается для львовян сегодня, 26-го января. "Рух" сыграет сначала против "Домжале", а затем – против "Сараево". Но трансляция запланирована только на матч с боснийцами. Начало – 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Прямая видеотрансляция игры состоится на YouTube-канале. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч. Зима-2024

"Рух" - "Сараево"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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