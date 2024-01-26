Сирота: Сборы - это всегда нелегко, но нужно терпеть

Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал о работе во время первых дней зимнего сбора в Турции и поделился ожиданиями от первого контрольного поединка:

- Конечно, сборы - это всегда нелегко, но нужно терпеть. Сейчас у нас по две тренировки в день и, думаю, в ближайшие дни будет так же. Это всегда тяжело, но для того сборы и предназначены.

- Как можете оценить условия - поля и инфраструктуру?

- На условия грех жаловаться. И поле, и питание - все на самом высоком уровне. В Киеве мороз, холодная погода, газон твердый, а здесь он в очень хорошем состоянии.

- Во время тренировок у вас много игровых упражнений, особенно футболисты любят мини-турнир?

- Да, очень классно играть такие турниры на тренировках. Когда три команды играют на выбывание, - это всегда азарт и хорошие эмоции в конце тренировки.

- Какие веселые моменты во время тренировок вам больше всего запомнились?

- Если честно, уже ничего не помню, потому что такие нагрузки, что веселые моменты не запоминаются (улыбается).

- Вы часто остаетесь после тренировок отрабатывать удары, для вас это важно?

- Да, для защитника это тоже имеет значение. Когда мы играем, и вся команда находится в обороне, центральные защитники играют очень важную роль. Им нужно подключаться к атакам, и, если есть возможность, бить по воротам.

- К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, он работает именно с защитниками?

- Да, он очень много внимания уделяет обороне, потому что он сам был защитником. Уверен, мы многому можем у него научиться.

- Вы уже работали с ним в юношеской команде?

- Да, мы вместе работали и в "Динамо" U19, и в молодежной команде, и, когда я присоединился к первой команде, он был помощником главного тренера.

- Уже сегодня "Динамо" проведет первый контрольный матч на сборах, чего ожидаете от него?

- Первые матчи важны, чтобы почувствовать игровой тонус. Думаю, все будут играть по тайму, - сказал Сирота.