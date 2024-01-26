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ЛНЗ объявил о подписании первого легионера в истории клуба

Премьер-лига

Камерунец

ЛНЗ объявил о подписании первого легионера в истории клуба

Скриншот з відео ЛНЗ

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Камерунский нападающий Молло Бессала подписал контракт с ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия соглашения остается неизвестным.

Экс-форвард эстонской "Левадии" в 2023 году отыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Он также играл на родине за "Спортивную академию Каджи". Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Отметим, что 20-летний Бессала стал первым легионером в истории черкасского клуба.

Накануне был анонсирован переход израильского хавбека "Цюриха" в ЛНЗ.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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