ЛНЗ объявил о подписании первого легионера в истории клуба

Камерунский нападающий Молло Бессала подписал контракт с ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия соглашения остается неизвестным.

Экс-форвард эстонской "Левадии" в 2023 году отыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Он также играл на родине за "Спортивную академию Каджи". Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Отметим, что 20-летний Бессала стал первым легионером в истории черкасского клуба.

Накануне был анонсирован переход израильского хавбека "Цюриха" в ЛНЗ.