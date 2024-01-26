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ЛНЗ объявил о подписании первого легионера в истории клуба
Камерунец
Скриншот з відео ЛНЗ
Камерунский нападающий Молло Бессала подписал контракт с ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия соглашения остается неизвестным.
Экс-форвард эстонской "Левадии" в 2023 году отыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Он также играл на родине за "Спортивную академию Каджи". Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.
Отметим, что 20-летний Бессала стал первым легионером в истории черкасского клуба.
Накануне был анонсирован переход израильского хавбека "Цюриха" в ЛНЗ.
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