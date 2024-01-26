Заря против возвращения чемпионата U-21: Лучше направить средства на то, чтобы выиграть эту проклятую войну

Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал идею вице-президента УАФ, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва о возможном возобновлении чемпионата Украины U-21.

"Мы против. Есть несколько причин. У нас такое чувство, что в стране вообще ничего не изменилось. Как оно было до войны, так оно и есть. Мы говорим о развитии футбола, но нам сейчас больше нужно говорить о его сохранении. Хотя бы в том виде, какой он сейчас имеет.

Когда была структура U-21, мы были против, чтобы ее забирали. Почему? Потому что тогда насильно ее отрезали и сказали: Нет, это не надо, давайте женский футбол. Ее ликвидировали для того, чтобы команды занимались женским футболом. Сейчас ситуация такова – женский футбол никуда не делся, а добавляют еще U-21.

Скажите, пожалуйста, как тянуть это финансово? Надо смету клубов увеличить. А может давайте эту смету лучше направим на то, чтобы страна в этой проклятой войне выиграла. Или футбол отрезан от страны? Это вопрос у нас. Заберите из регламента обязательства о женских клубах – и мы вернем U-21.

Мы же предлагали другую модель – если у клубов есть возможность и желание, то никто им не мешает иметь вторую команду. Пусть она играет в первой или второй лигах, как это делают "Металлург" Запорожье, "Рух". Как был "Шахтер-2", "Шахтер-3", "Динамо-2", "Динамо-3". И пусть ребята там играют. В мужской футбол, а не в детский.

Если после 19 лет не заиграл на высоком уровне, то ему нечего с детьми играть. Надо во взрослый играть, чтобы он вырос у мастера. А он все в своем болоте, все ребёнок. В 21 год – ребенок. В 20 лет люди из армии приходят, а он еще ребенок! Это было наше предложение. Если клубы имеют финансовую возможность – ради Бога, есть чемпионат ПФЛ", - отметил представитель луганского клуба.