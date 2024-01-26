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Ювентус продолжает сохранять контакты по Судакову, - Романо
Посмотрим, что будет летом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Руководство "Ювентуса" продолжает контактировать с "
Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.
"Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть", - заявил Романо.
Ранее представители "Ювентуса" говорили о том, что зимой туринский клуб не будет делать покупок. Также СМИ писали, что одним из главных претендентов на Судакова является "Наполи".
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Источник:Dailysports.net
Опубликовал: Михаил Черныш
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