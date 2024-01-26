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Ювентус продолжает сохранять контакты по Судакову, - Романо

Премьер-лига
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Посмотрим, что будет летом

Ювентус продолжает сохранять контакты по Судакову, - Романо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Руководство "Ювентуса" продолжает контактировать с "Шахтером" по поводу возможного трансфера хавбека Георгия Судакова.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.

"Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть", - заявил Романо.

Читайте такжеНаполи летом вернется к вопросу Судакова, но есть одно "но"

Ранее представители "Ювентуса" говорили о том, что зимой туринский клуб не будет делать покупок. Также СМИ писали, что одним из главных претендентов на Судакова является "Наполи".

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Dailysports.net
Опубликовал: Михаил Черныш
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