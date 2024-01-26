Ювентус продолжает сохранять контакты по Судакову, - Романо

Руководство "Ювентуса" продолжает контактировать с " Шахтером " по поводу возможного трансфера хавбека Георгия Судакова.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.

"Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть", - заявил Романо.

Ранее представители "Ювентуса" говорили о том, что зимой туринский клуб не будет делать покупок. Также СМИ писали, что одним из главных претендентов на Судакова является "Наполи".