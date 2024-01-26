Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо заинтересовалось польским центральным защитником из Заглембе
Речь идет об Алексе Лавничаке
фото из свободных источников
"
"Киевское "Динамо" заинтересовалось также другим защитником из Экстраклассы — Алексом Лавничаком из "Заглембе" (Любин). И он не единственный центральный защитник из Польши, которым интересуется "Динамо", но он самый дешевый из кандидатов", — написал Слонка в соцсетях.
Отметим, что высокорослый (189 см)24-летний Лавничак в текущем сезоне сыграл в чемпионате Польши 14 матчей, в которых забил 2 гола.
Контракт с "Заглембе" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает парня в 600 тысяч евро.
Популярное сейчас
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- Украинский форвард Шахтера близок к переходу в европейский клуб
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО