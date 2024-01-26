Динамо заинтересовалось польским центральным защитником из Заглембе

" Динамо " проявляет интерес к цен тральному защитнику польского "Заглембе" Алексу Лавничаку. Об этом сообщает местный журналист Петр Слонка.

"Киевское "Динамо" заинтересовалось также другим защитником из Экстраклассы — Алексом Лавничаком из "Заглембе" (Любин). И он не единственный центральный защитник из Польши, которым интересуется "Динамо", но он самый дешевый из кандидатов", — написал Слонка в соцсетях.

Отметим, что высокорослый (189 см)24-летний Лавничак в текущем сезоне сыграл в чемпионате Польши 14 матчей, в которых забил 2 гола.

Контракт с "Заглембе" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает парня в 600 тысяч евро.