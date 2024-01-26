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Динамо: Наш клуб является одним из инициаторов возобновления чемпионата U-21

Премьер-лига
Обновлено

Ранее об этом говорил Сергей Ребров

Динамо: Наш клуб является одним из инициаторов возобновления чемпионата U-21

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В "Динамо" прокомментировали слова главного тренера сборной Украины, вице-президента УАФ Сергея Реброва о возможном возобновлении чемпионата Украины U-21.

"Мы поддерживаем идею возвращения турнира среди команд U-21. Более того, со своей стороны ФК "Динамо" Киев был и является одним из инициаторов его возобновления!

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На наш взгляд, появление этого чемпионата крайне необходимо для развития украинского футбола и его талантов. Между турниром U-19 и взрослым чемпионатом Украины есть немалое расстояние. Многие футболисты, еще физически или психологически не готовые к взрослому футболу, ухудшают или вообще прекращают свое развитие, находясь без постоянной игровой практики.

Появление чемпионата U-21 крайне важно и для формирования молодежных и юношеских сборных нашей страны. Ссылаясь на перечисленные аргументы, готовность в создании новой команды "Динамо" U-21 выразил и президент клуба Игорь Суркис", - говорится в комментарии киевского клуба.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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