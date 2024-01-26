Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начали сборы с победы. ТМ. Верес - Брера 3:2
В целом, уверенно, но не без проблем в обороне
nkveres.com
26 января "
Украинская команда начала матч фактически основным составом и быстро достигла комфортного преимущества – к 30-й минуте счет был уже 2:0.
До перерыва "Брера" один гол отыграла, но во втором тайме "Верес" снова довел разницу до +2 – интересную комбинацию разыграли братья Шараи, которую завершил Владислав.
В концовке матча впечатление от игры "Вереса" подпортила старая болезнь - красно-черные снова не доиграли во время стандарта перед своими воротами и на добивание выиграли северные македонцы – 2:3.
30 января Верес сыграет с аутсайдером чемпионата Словакии- клубом ВиОн (Златое Моравце).
Брера (Северная Македония) - Верес 2:3
Голы: (36), (69) - Гайдучик (5), Годя (28), В. Шарай (63)
Верес (1 тайм): Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Смеян, Яго, Кучеров, Дахновский, Свитюха, Годя, Гайдучик.
Верес (2 тайм): Паст, Баран, Мельник, Жулио Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, М.Шестаков (Ковалюк, 82), В.Шарай, С.Шарай, Мрвальевич.
Популярное сейчас
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Контрольный матч. Черноморец продолжил неутешительную серию турецких поражений
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО