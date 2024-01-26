Начали сборы с победы. ТМ. Верес - Брера 3:2

26 января " Верес " провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции.Соперником ровенчан была северомакедонская "Брера".

Украинская команда начала матч фактически основным составом и быстро достигла комфортного преимущества – к 30-й минуте счет был уже 2:0.

До перерыва "Брера" один гол отыграла, но во втором тайме "Верес" снова довел разницу до +2 – интересную комбинацию разыграли братья Шараи, которую завершил Владислав.

В концовке матча впечатление от игры "Вереса" подпортила старая болезнь - красно-черные снова не доиграли во время стандарта перед своими воротами и на добивание выиграли северные македонцы – 2:3.

30 января Верес сыграет с аутсайдером чемпионата Словакии- клубом ВиОн (Златое Моравце).

Брера (Северная Македония) - Верес 2:3

Голы: (36), (69) - Гайдучик (5), Годя (28), В. Шарай (63)

Верес (1 тайм): Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Смеян, Яго, Кучеров, Дахновский, Свитюха, Годя, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Паст, Баран, Мельник, Жулио Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, М.Шестаков (Ковалюк, 82), В.Шарай, С.Шарай, Мрвальевич.