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Заря проиграла Краковии в первом зимнем спарринге. ВИДЕО
Начали не очень
zarya-lugansk.com
Луганская "
Поляки получше выглядели в течении всего матча, что вылилось в два гола в концовке каждых из таймов – 0:2 в пользу "Краковии".
"Заря" (Луганск, Украина) – "Краковия" (Краков, Польша) 0:2
Голы: Ракости 41, Жмых 75
Состав "Зари" в первом тайме: 1. Сапутин, 2. Бутко, 55. Джордан, 3. Боль, 47. Вантух, 20. Чурко, 9. Мишнев, 70. Кирюханцев, 24. Головкин, 7. Антюх, 39 .Герреро.
Состав "Зари" во втором тайме: 30. Турбаевский, 5. Яцык, 3. Боль, 15. Дришлюк, 8. Хахлев, 22. Мичин, 10. Слюсар, 31. Бенедюк, 16. Волошин, 17. Горбач, 19 Бугай.
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