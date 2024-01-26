  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря проиграла Краковии в первом зимнем спарринге. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря проиграла Краковии в первом зимнем спарринге. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Начали не очень

Заря проиграла Краковии в первом зимнем спарринге. ВИДЕО

zarya-lugansk.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" провела свой первый зимний спарринг на сборах в Турции. Соперником черно-белых стала польская Краковия.

Поляки получше выглядели в течении всего матча, что вылилось в два гола в концовке каждых из таймов – 0:2 в пользу "Краковии".

"Заря" (Луганск, Украина) – "Краковия" (Краков, Польша) 0:2

Голы: Ракости 41, Жмых 75

Состав "Зари" в первом тайме: 1. Сапутин, 2. Бутко, 55. Джордан, 3. Боль, 47. Вантух, 20. Чурко, 9. Мишнев, 70. Кирюханцев, 24. Головкин, 7. Антюх, 39 .Герреро.

Состав "Зари" во втором тайме: 30. Турбаевский, 5. Яцык, 3. Боль, 15. Дришлюк, 8. Хахлев, 22. Мичин, 10. Слюсар, 31. Бенедюк, 16. Волошин, 17. Горбач, 19 Бугай.

По теме
yellow-arrow
"Теряем много молодых талантов". Ротань поддерживает идею возвращения первенства U-21
yellow-arrow
Скрипник начал с поражения. Металлист 1925 на сборах проиграл австрийцам
yellow-arrow
Бонусы вполне достижимы. Globo расписал, как Шахтер будет платить за Марлона Гомеса
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости