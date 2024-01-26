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Скрипник начал с поражения. Металлист 1925 на сборах проиграл австрийцам

Премьер-лига
Обновлено

Харьковчане в первом матче сборов проиграли Вольфсбергу

Скрипник начал с поражения. Металлист 1925 на сборах проиграл австрийцам

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 26 января "Металлист 1925" провёл свой первый спарринг на сборах, которые команда проводит в Испании. В соперниках харьковчан был крепкий австрийский "Вольфсберг".

Австрийцы доказали свою "крепость", играя качественно на протяжении всего матча, забив три гола – один в конце первого тайма, и два – во втором.

Лишь в самой концовке матча "Металлист 1925" отыграл один гол усилиями Борячука.

1:3 – Скрипник начинает с поражения, причем без особых шансов.

"Вольфсберг" - "Металлист 1925" 3:1

Голы: Ясич 43, Балло 51, Забитцер 73 – Борячук 87

"Металлист 1925" (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок (к), Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко

"Металлист 1925" (2 тайм): Потимков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бычек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов

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