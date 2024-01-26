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Скрипник начал с поражения. Металлист 1925 на сборах проиграл австрийцам
Харьковчане в первом матче сборов проиграли Вольфсбергу
instagram.com/metalist1925_kh
В пятницу, 26 января "
Австрийцы доказали свою "крепость", играя качественно на протяжении всего матча, забив три гола – один в конце первого тайма, и два – во втором.
Лишь в самой концовке матча "Металлист 1925" отыграл один гол усилиями Борячука.
1:3 – Скрипник начинает с поражения, причем без особых шансов.
"Вольфсберг" - "Металлист 1925" 3:1
Голы: Ясич 43, Балло 51, Забитцер 73 – Борячук 87
"Металлист 1925" (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок (к), Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко
"Металлист 1925" (2 тайм): Потимков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бычек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов
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