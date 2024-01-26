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Тренер Зари: Контрольные матчи для того и существуют, чтобы понять – с кем можно дальше работать, а с кем нет

Премьер-лига
Обновлено

Заря проиграла свой первый спарринг в Турции

Тренер Зари: Контрольные матчи для того и существуют, чтобы понять – с кем можно дальше работать, а с кем нет

zarya-lugansk.com

Новина українською

Тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог первого спарринга луганчан на зимних сборах. Украинская команда проиграла польской "Краковии" со счётом 0:2.

– Хочется услышать ваш комментарий по игре. Результат сейчас не главное.

– Результат всегда один из главных критериев. Умение бороться до конца в любой ситуации, желание – это всегда важно. Без этих качеств и без воли к победе ничего не получится. Просто сегодня мы дали возможность сыграть всем. Боль даже сыграл весь матч.

Многие ребята, вышедшие на поле во второй половине встречи, не имели игровой практики, по разным причинам, в конце того года. Практически все кроме Мичина не играли длительное время. Есть проблемы в организации игры, психологии. Мы готовимся к возобновлению чемпионата. Смотрим, какие проблемы. Разочарования от результата нет. Есть оценка, а это самое главное сейчас.

Что касается готовности, то мы даже быстрее набираем форму, чем ожидали. Нет такого, чтобы команда устала. Но и мы не форсируем подготовку. Впереди много матчей. Будем анализировать. Есть моменты по поводу позиций в поле, селекции. Гулько получил микротравму. Также микроповреждения есть и у Батагова. Понимаем, что без травм не бывает на собрании. Они пропустят немногое. Уверены, скоро наберут.

– Давайте немного успокоим болельщиков. Новички будут.

– Да, обязательно. Для того чтобы понимать глубину состава, нужно смотреть на тех, кто у нас есть, к возможностям каждого. Контрольные матчи для того и существуют, чтобы понять – с кем можно дальше работать, а с кем нет.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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