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Тренер Вереса: Понравилось, что была агрессия и страсть - было интересно смотреть игру

Премьер-лига
Обновлено

Верес начал сборы победой над Брерой

Тренер Вереса: Понравилось, что была агрессия и страсть - было интересно смотреть игру

nkveres.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера о Вереса Олег Шандрук прокомментировал первую контрольную игру зимнего межсезонья – победу над "Брерой" (3:2).

"Победа – отличный результат. Первая победа на сборах– она ободряет и добавляет оптимизма в работе всегда. Игра тоже неплохая была. Хоть и пропустили дважды, но мы удовлетворены. Конечно, есть еще над чем работать.

Перед футболистами стояла задача проявить себя. В фазе обороны, в фазе атаки. Сегодня видели результат первых шести дней работы на сборах.

Довольны интенсивностью игры. Хотелось бы лучше, но понимаем, что мы только начинаем подготовку. Над реализацией тоже нужно работать – время еще есть для этого.

Да, забили первый мяч после стандарта. Но стандарты мы еще на тренировках не наигрывали – расписали только кто на подаче, а кто должен замыкать.

Понравилось, что сегодня была агрессия и страсть. Мне было интересно смотреть эту игру", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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