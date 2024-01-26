Тренер Вереса: Понравилось, что была агрессия и страсть - было интересно смотреть игру

Исполняющий обязанности главного тренера о Вереса Олег Шандрук прокомментировал первую контрольную игру зимнего межсезонья – победу над "Брерой" (3:2).

"Победа – отличный результат. Первая победа на сборах– она ободряет и добавляет оптимизма в работе всегда. Игра тоже неплохая была. Хоть и пропустили дважды, но мы удовлетворены. Конечно, есть еще над чем работать.

Перед футболистами стояла задача проявить себя. В фазе обороны, в фазе атаки. Сегодня видели результат первых шести дней работы на сборах.

Довольны интенсивностью игры. Хотелось бы лучше, но понимаем, что мы только начинаем подготовку. Над реализацией тоже нужно работать – время еще есть для этого.

Да, забили первый мяч после стандарта. Но стандарты мы еще на тренировках не наигрывали – расписали только кто на подаче, а кто должен замыкать.

Понравилось, что сегодня была агрессия и страсть. Мне было интересно смотреть эту игру", - сказал Шандрук.