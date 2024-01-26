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Тренер Вереса: Понравилось, что была агрессия и страсть - было интересно смотреть игру
Верес начал сборы победой над Брерой
nkveres.com
Исполняющий обязанности главного тренера о Вереса Олег Шандрук прокомментировал первую контрольную игру зимнего межсезонья –
"Победа – отличный результат. Первая победа на сборах– она ободряет и добавляет оптимизма в работе всегда. Игра тоже неплохая была. Хоть и пропустили дважды, но мы удовлетворены. Конечно, есть еще над чем работать.
Перед футболистами стояла задача проявить себя. В фазе обороны, в фазе атаки. Сегодня видели результат первых шести дней работы на сборах.
Довольны интенсивностью игры. Хотелось бы лучше, но понимаем, что мы только начинаем подготовку. Над реализацией тоже нужно работать – время еще есть для этого.
Да, забили первый мяч после стандарта. Но стандарты мы еще на тренировках не наигрывали – расписали только кто на подаче, а кто должен замыкать.
Понравилось, что сегодня была агрессия и страсть. Мне было интересно смотреть эту игру", - сказал Шандрук.
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