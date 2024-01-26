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4 тайма по 30 минут. Львовский Рух уступил Сараево в спарринге

Премьер-лига
Обновлено

Рух сыграл свой второй спарринг на зимних сборах

4 тайма по 30 минут. Львовский Рух уступил Сараево в спарринге

Рух

Новина українською

Сегодня, 26 января, львовский "Рух" сыграл свой второй зимний спарринг с "Сараево".

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Матч состоялся в городе Умаг (Хорватия) и был особенный, поскольку команды вместо привычных двух таймов по 45 минут играли четыре тайма по 30.

В итоге "желто-черные" уступили в этом поединке со счетом 0:2. Следующий спарринг львовян будет против словенского "Браво", 30 января. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

Рух - Сараево 0:2
Голы: Ренан (33), Пенарада (45)

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Источник:
fc ruh lviv
Опубликовал: Екатерина Власова
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