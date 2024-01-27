Бескоровайный: Одно дело - добиться успеха, но совсем другое - удержать его

Центральный защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал в интервью о команде и целях клуба.

Как коротко охарактеризуете команду во главе с Вернидубом?

Он умеет объединять. Я говорю не только о команде, но и о персонале, руководстве и тренерском штабе. Мы - настоящая и дружная семья, которая всегда выступает друг за друга.

Какие эмоции преобладают и не сложнее ли выдастся для вас вторая часть сезона после того, как вы задали такую высокую планку?

У нас очень квалифицированный тренер. Еще тогда, когда Юрий Николаевич позвонил, понял, что в Кривом Роге будет строиться действительно качественная команда. Мы прекрасно провели первый круг чемпионата, но второй всегда тяжелее. Поэтому забываем о первом месте, на котором мы сейчас. Нельзя расслабляться. Одно дело - добиться успеха, но совсем другое - удержать его. Будем еще тяжелее работать, чтобы продолжать одерживать победы и радовать своих болельщиков.

Какие ваши шансы в еврокубках?

Об этом лучше говорить в конце сезона. Футбольное положение непредсказуемо. Да, мы знаем, где хотим оказаться, но забегать вперед не стоит. Относительно скоро узнаем, какие там у нас шансы.

Впереди у вас сборы с командой в Испании. Что для вас будет самым тяжелым в этот период?

Ничего сложного для меня. Футбол - это мое любимое дело. Я просто наслаждаюсь всем этим. Рассчитываю, что второй круг мы проведем еще лучше.

А как лично вы готовились к такому сверхсложному тренировочному циклу? Слышала, что каждый из игроков получил какую-то индивидуальную программу

Да, наш тренерский штаб разработал для каждого индивидуальную программу, по которой мы тренировались отдельно во время паузы. Это беговая работа и тренажерный зал, а также работа над координацией.

Напоследок, какая ваша личная цель, возможно именно на этот сезон, а также чего ожидаешь от дальнейших туров УПЛ?

Хочется сказать о здоровье. Для игроков оно чрезвычайно важно. Люди часто считают наши деньги, им кажется, что наше дело легкое. Ошибочное мнение. Неприятно слышать. Я двигаюсь с командой. Клубная цель уже прозвучала в нашем разговоре. Я не буду повторять. Счастье любит тишину. Успех - тоже. Поэтому, если будет здоровье, то мы сможем достичь желаемого.

Напомним, Даниил Бескоровайный перешел в "Кривбасс" зимой 2023 года, его контракт рассчитан на три года. За этот сезон защитник отыграл 15 матчей и забил три гола.