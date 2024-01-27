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Оболонь - Баник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Баник: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Оболонь - Баник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

В субботу, 27-го января, киевская "Оболонь" проведет сразу два спарринга за день. Первым из них будет спарринг с чешским "Баником".

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Игра состоится в первой половине дня. Начало - 10:00. Онлайн прямая видеотрансляция запланирована на клубном YouTube-канале. Смотреть можно в этой новости.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Баник"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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