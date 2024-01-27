Оболонь - Баник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В субботу, 27-го января, киевская "Оболонь" проведет сразу два спарринга за день. Первым из них будет спарринг с чешским "Баником".

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Игра состоится в первой половине дня. Начало - 10:00. Онлайн прямая видеотрансляция запланирована на клубном YouTube-канале. Смотреть можно в этой новости.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube