Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Рух-2. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Минай - Рух-2: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Минай" – один из тех представителей УПЛ, кто не выехал на зимние сборы заграницу. Команда продолжает подготовку в Ужгороде и сегодня, 27-го января, сыграет свой второй спарринг. Против дубля львовского "Руха".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Интересно, что первый контрольный матч на сборах минайцы проводили с первой командой "Руха".
Матч состоится в 14:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Минай" - "Рух-2"
Видеотрансляция - YouTube
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бандура: Решил, что при нынешних обстоятельствах Минай – самый выгодный вариант
- Александр Шевченко: Мы идем для того, чтобы развивать футбол, а не для того, чтобы пакостить Павелко
- Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925
- Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн