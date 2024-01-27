  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай - Рух-2. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Рух-2. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Минай - Рух-2: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай - Рух-2. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Минай" – один из тех представителей УПЛ, кто не выехал на зимние сборы заграницу. Команда продолжает подготовку в Ужгороде и сегодня, 27-го января, сыграет свой второй спарринг. Против дубля львовского "Руха".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Интересно, что первый контрольный матч на сборах минайцы проводили с первой командой "Руха".

Матч состоится в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Минай" - "Рух-2"

Видеотрансляция - YouTube

По теме
yellow-arrow
Гармаш сыграл за Металлист 1925 в контрольном матче в Испании – ФОТО
yellow-arrow
Оболонь - Баник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Бескоровайный: Одно дело - добиться успеха, но совсем другое - удержать его
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости