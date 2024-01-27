Минай - Рух-2. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Минай" – один из тех представителей УПЛ, кто не выехал на зимние сборы заграницу. Команда продолжает подготовку в Ужгороде и сегодня, 27-го января, сыграет свой второй спарринг. Против дубля львовского "Руха".

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Интересно, что первый контрольный матч на сборах минайцы проводили с первой командой "Руха".

Матч состоится в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Минай" - "Рух-2"

Видеотрансляция - YouTube