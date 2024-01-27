Оболонь - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Для "Оболони" это будет второй товарищеский матч за день. В первом киевская команда противостояла тоже сопернику из Чехии. Активная фаза подготовки к возобновлению сезона продолжается в Турции.

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Матч против "Градец-Кралове" состоится в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube