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Оболонь - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Оболонь - Градец-Кралове: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Оболонь
Для "Оболони" это будет второй товарищеский матч за день. В первом киевская команда противостояла тоже сопернику из Чехии. Активная фаза подготовки к возобновлению сезона продолжается в Турции.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч против "Градец-Кралове" состоится в 16:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Оболонь" - "Градец-Кралове"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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