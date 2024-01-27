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Полесье - Сталь (Мелец). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Полесье - Сталь (Мелец): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Полесье - Сталь (Мелец). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

"Полесье" проведет свой второй матч на контрольно-учебном сборе зимы 2024. В первом житомиряне победили "Реал Мурсию", сейчас будут противостоять "Стали" из города Мелец (Польша).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 16:00. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.

Контрольный матч

"Полесье - "Сталь" (Мелец)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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