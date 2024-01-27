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Полесье - Сталь (Мелец). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Полесье - Сталь (Мелец): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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"Полесье" проведет свой второй матч на контрольно-учебном сборе зимы 2024. В первом житомиряне победили "Реал Мурсию", сейчас будут противостоять "Стали" из города Мелец (Польша).
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 16:00. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.
Контрольный матч
"Полесье - "Сталь" (Мелец)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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