Полесье - Сталь (Мелец). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Полесье" проведет свой второй матч на контрольно-учебном сборе зимы 2024. В первом житомиряне победили "Реал Мурсию", сейчас будут противостоять "Стали" из города Мелец (Польша).

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Матч начнется в 16:00. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube