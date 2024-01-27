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ЛНЗ - Млада-Болеслав. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
ЛНЗ - Млада-Болеслав: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ЛНЗ
ЛНЗ во время текущих зимних сборов уже сыграл одну контрольную игру – уступил польской "Варте" 1:2. На фоне информации о кадровом усилении команды, интересно понаблюдать за дальнейшим прогрессом коллектива.
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Вторым спарринг-партнером ЛНЗ на этом сборе выступит чешская "Млада-Болеслав".
Матч начнется в 16:30. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.
Контрольный матч
ЛНЗ - "Млада-Болеслав"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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