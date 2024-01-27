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ЛНЗ - Млада-Болеслав. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

ЛНЗ - Млада-Болеслав: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ЛНЗ - Млада-Болеслав. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ во время текущих зимних сборов уже сыграл одну контрольную игру – уступил польской "Варте" 1:2. На фоне информации о кадровом усилении команды, интересно понаблюдать за дальнейшим прогрессом коллектива.

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Вторым спарринг-партнером ЛНЗ на этом сборе выступит чешская "Млада-Болеслав".

Матч начнется в 16:30. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.

Контрольный матч

ЛНЗ - "Млада-Болеслав"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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