ЛНЗ - Млада-Болеслав. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

ЛНЗ во время текущих зимних сборов уже сыграл одну контрольную игру – уступил польской "Варте" 1:2. На фоне информации о кадровом усилении команды, интересно понаблюдать за дальнейшим прогрессом коллектива.

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Вторым спарринг-партнером ЛНЗ на этом сборе выступит чешская "Млада-Болеслав".

Матч начнется в 16:30. Смотреть прямую трансляцию можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube