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На сборах Зари заметили ее бывшего игрока из Бразилии. Официально нынче он без клуба

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На сборах Зари заметили ее бывшего игрока из Бразилии. Официально нынче он без клуба

Фото: ФК Заря Луганск

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Луганская "Заря" отбыла на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где уже даже сыграла первый зимний спарринг. Накануне луганчане уступили польской "Краковии" 0:2.

На фото, которые клуб презентует со сбора, можно заметить бразильца Жуниньо. Он уже играл за "Зарю" с июля 2020-го по июль 2022-го. Всего за "Зарю" во всех турнирах провел 31 матч, забил один гол и отдал два ассиста.

На сборах Зари заметили ее бывшего игрока из Бразилии. Официально нынче он без клуба - изображение 1

Фото - ФК "Заря"

Сейчас официально Жуниньо находится без клуба. Его последней командой был кипрский "Пафос", из которого футболист ушел в июле 2023-го.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Игорь Семйон
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