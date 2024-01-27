На сборах Зари заметили ее бывшего игрока из Бразилии. Официально нынче он без клуба

Луганская "Заря" отбыла на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где уже даже сыграла первый зимний спарринг. Накануне луганчане уступили польской "Краковии" 0:2.

На фото, которые клуб презентует со сбора, можно заметить бразильца Жуниньо. Он уже играл за "Зарю" с июля 2020-го по июль 2022-го. Всего за "Зарю" во всех турнирах провел 31 матч, забил один гол и отдал два ассиста.

Фото - ФК "Заря"

Сейчас официально Жуниньо находится без клуба. Его последней командой был кипрский "Пафос", из которого футболист ушел в июле 2023-го.