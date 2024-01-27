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Оболонь уступила в первом спарринге дня

Премьер-лига

Поражение 1:3

Оболонь уступила в первом спарринге дня

Фото - ФК Оболонь / автор невідомий

Новина українською

В субботу, 27-го января, киевская "Оболонь" запланировала два спарринга на учебно-тренировочных сборах в Турции. Один из них уже состоялся – стартовый свисток прозвучал в 10:00.

"Пивовары" играли против чешского "Баника" и проиграли 1:3. Тарануха открыл счет на 28-ой минуте, но впоследствии чехи ответили тремя мячами.

Для "Оболони" это второе поражение в трех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Баник" (Острава, Чехия) 1:3
Голы: Тарануха 28 - Шин 32, 59, Танко 90

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Игорь Семйон
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