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Оболонь уступила в первом спарринге дня
Поражение 1:3
Фото - ФК Оболонь / автор невідомий
В субботу, 27-го января, киевская "Оболонь" запланировала два спарринга на учебно-тренировочных сборах в Турции. Один из них уже состоялся – стартовый свисток прозвучал в 10:00.
"Пивовары" играли против чешского "Баника" и проиграли 1:3. Тарануха открыл счет на 28-ой минуте, но впоследствии чехи ответили тремя мячами.
Для "Оболони" это второе поражение в трех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.
Контрольный матч
"Оболонь" - "Баник" (Острава, Чехия) 1:3
Голы: Тарануха 28 - Шин 32, 59, Танко 90
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