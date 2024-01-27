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Игрок Шахтера отправился с Колосом на сборы в Турцию – источник
Бесплатная аренда до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Шахтера" Дмитрий Топалов отправился на собрание с "Колосом", сообщает ТаТоТаке.
Футболист уже отправился в Турцию вместе с коваливцами.
Топалов стал футболистом "Колоса" на правах аренды. Клубы согласовали контракт до конца сезона. Такое сообщает, что "горняки" ничего не получат за это соглашение.
В текущем сезоне Топалов провел 406 минут в пяти матчах УПЛ, играя преимущественно во время каденции Ван Леувена.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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