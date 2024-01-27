Игрок Шахтера отправился с Колосом на сборы в Турцию – источник

Вингер "Шахтера" Дмитрий Топалов отправился на собрание с "Колосом", сообщает ТаТоТаке.

Футболист уже отправился в Турцию вместе с коваливцами.

Топалов стал футболистом "Колоса" на правах аренды. Клубы согласовали контракт до конца сезона. Такое сообщает, что "горняки" ничего не получат за это соглашение.

В текущем сезоне Топалов провел 406 минут в пяти матчах УПЛ, играя преимущественно во время каденции Ван Леувена.