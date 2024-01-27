  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Дедишин: В чемпионате U-21 нет никаких задач, они просто "для галочки"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Дедишин: В чемпионате U-21 нет никаких задач, они просто "для галочки"

Премьер-лига

Гендиректор Руха негативно отнесся к идее о чемпионате U-21

Игорь Дедишин: В чемпионате U-21 нет никаких задач, они просто "для галочки"

Фото: пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин поделился мнениями об идее вице-президента УАФ, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва относительно возможного возобновления чемпионата Украины U-21:

"Мы против того, чтобы плодить еще дополнительные чемпионаты, которые будут нести дополнительные расходы и не будут способствовать развитию футболистов. Считаю, что чемпионат U-21 себя полностью дискредитировал предыдущим периодом, когда там была куча договорных матчей, когда большинству клубов УПЛ этот чемпионат был не требуется, когда уровень комплектации команд был очень низок.

Мы сделали свой шаг, заявили "Рух-2" во вторую лигу. Они играют в конкурентной лиге со взрослыми мужиками, оказывающими им сопротивление. У каждой из команд есть свои задачи, они дерутся за деньги, за какое-то свое будущее, премиальные. А в чемпионате U-21 или U-19 нет никаких задач, они просто "для галочки", потому что регламент требует. С минимальными затратами, равно как женские команды".

Напомним, главный тренер сборной Украины, вице-президент УАФ Сергей Ребров выступил за восстановление чемпионата Украины U-21, аргументируя тем, что это очень важно для института сборных и для переходного возраста игроков.

По теме
yellow-arrow
Рух отменил спарринг в Турции из-за матча соперника против российской команды
yellow-arrow
Полесье - Сталь (Мелец). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Конопля заинтересовал турецкий клуб
Игорь Дедышин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Paulus
27.01.2024 в 13:47
Молодець! Якщо молодь хочу прогресувати в УПЛ, хай спочатку пограють в першій/другій лізі. Просто треьа прописати в регламент, що в команді- двійці мають грати граавці зі списку Б + не ібльше 5 гравців зі списку А.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Paulus
27.01.2024 в 13:47
Молодець! Якщо молодь хочу прогресувати в УПЛ, хай спочатку пограють в першій/другій лізі. Просто треьа прописати в регламент, що в команді- двійці мають грати граавці зі списку Б + не ібльше 5 гравців зі списку А.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости