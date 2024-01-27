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Игорь Дедишин: В чемпионате U-21 нет никаких задач, они просто "для галочки"
Гендиректор Руха негативно отнесся к идее о чемпионате U-21
Фото: пресслужби ФК "Рух"
Генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин поделился мнениями об идее вице-президента УАФ, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва относительно возможного возобновления чемпионата Украины U-21:
"Мы против того, чтобы плодить еще дополнительные чемпионаты, которые будут нести дополнительные расходы и не будут способствовать развитию футболистов. Считаю, что чемпионат U-21 себя полностью дискредитировал предыдущим периодом, когда там была куча договорных матчей, когда большинству клубов УПЛ этот чемпионат был не требуется, когда уровень комплектации команд был очень низок.
Мы сделали свой шаг, заявили "Рух-2" во вторую лигу. Они играют в конкурентной лиге со взрослыми мужиками, оказывающими им сопротивление. У каждой из команд есть свои задачи, они дерутся за деньги, за какое-то свое будущее, премиальные. А в чемпионате U-21 или U-19 нет никаких задач, они просто "для галочки", потому что регламент требует. С минимальными затратами, равно как женские команды".
Напомним, главный тренер сборной Украины, вице-президент УАФ Сергей Ребров выступил за восстановление чемпионата Украины U-21, аргументируя тем, что это очень важно для института сборных и для переходного возраста игроков.
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