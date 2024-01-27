Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ за последние сутки подписал двух иностранцев. Еще два, по данным журналиста, – на подходе
Активная работа черкасцев на трансферном рынке
Колаж з соцмереж
Черкасский ЛНЗ в течение последних суток объявил о подписании двух новичков. Игроками клуба УПЛ стали камерунец Молло Бессала и израильтянин Арад Бар.
Однако на этом трансферная активность ЛНЗ, очевидно, не закончится. Как сообщает журналист Арлинд Садику, черкасский клуб договорился о переходе двух футболистов "Дриты".
Ekskluzive— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 26, 2024
Hajdin Salihu dhe Muharrem Jashari do të transferohen në Ukrainë ???????? te skuadra LNZ Cherkasy
“Intelektualët” do të përfitojnë rreth 400 mijë euro nga transferimi i dyshes
Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источник отмечает, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.
Добавим, что сейчас ЛНЗ находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Популярное сейчас
- Гармаш сыграл за Металлист 1925 в контрольном матче в Испании – ФОТО
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
- Начали с поражения. Динамо в спарринге проиграло чемпиону Косово
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО