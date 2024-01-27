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ЛНЗ за последние сутки подписал двух иностранцев. Еще два, по данным журналиста, – на подходе

Премьер-лига

Активная работа черкасцев на трансферном рынке

ЛНЗ за последние сутки подписал двух иностранцев. Еще два, по данным журналиста, – на подходе

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Черкасский ЛНЗ в течение последних суток объявил о подписании двух новичков. Игроками клуба УПЛ стали камерунец Молло Бессала и израильтянин Арад Бар.

Однако на этом трансферная активность ЛНЗ, очевидно, не закончится. Как сообщает журналист Арлинд Садику, черкасский клуб договорился о переходе двух футболистов "Дриты".

Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источник отмечает, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.

Добавим, что сейчас ЛНЗ находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

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Опубликовал: Игорь Семйон
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