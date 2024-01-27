ЛНЗ за последние сутки подписал двух иностранцев. Еще два, по данным журналиста, – на подходе

Черкасский ЛНЗ в течение последних суток объявил о подписании двух новичков. Игроками клуба УПЛ стали камерунец Молло Бессала и израильтянин Арад Бар.

Однако на этом трансферная активность ЛНЗ, очевидно, не закончится. Как сообщает журналист Арлинд Садику, черкасский клуб договорился о переходе двух футболистов "Дриты".

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Hajdin Salihu dhe Muharrem Jashari do të transferohen në Ukrainë ???????? te skuadra LNZ Cherkasy



“Intelektualët” do të përfitojnë rreth 400 mijë euro nga transferimi i dyshes — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 26, 2024

Речь идет о Гайдине Салиге и Мугарреме Яшари. Источник отмечает, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.

Добавим, что сейчас ЛНЗ находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.