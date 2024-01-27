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Понедельник: Победа – признак того, что мы на правильном пути

Премьер-лига
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Защитник криворожской команды о контрольном матче

Понедельник: Победа – признак того, что мы на правильном пути

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился своими эмоциями после победного матча с венгерским "Ференцварошем, 2:0:

Эта победа – признак того, что мы на правильном пути. Надо плодотворно работать и дальше, чтобы и в официальных матчах побеждать играть "на ноль". Впечатления только положительные, двигаемся дальше, впереди еще много спаррингов. Будем стараться побеждать и дальше.

В предыдущем матче ты получил ушиб. Как сейчас себя чувствуешь?

Спасибо, все хорошо. Уже на следующий день тренировался в общей группе.

Как ты оцениваешь то, что "Кривбасс" снова добавляет и забивает именно во втором тайме?

Мы все - одно целое. Все работают на командный результат. Пока забиваем во втором, потом забьем и в первом тайме.

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Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится 28 января против "Виктории" (Чехия) в 17:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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