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Понедельник: Победа – признак того, что мы на правильном пути
Защитник криворожской команды о контрольном матче
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился своими эмоциями после победного матча с венгерским "Ференцварошем, 2:0:
Эта победа – признак того, что мы на правильном пути. Надо плодотворно работать и дальше, чтобы и в официальных матчах побеждать играть "на ноль". Впечатления только положительные, двигаемся дальше, впереди еще много спаррингов. Будем стараться побеждать и дальше.
В предыдущем матче ты получил ушиб. Как сейчас себя чувствуешь?
Спасибо, все хорошо. Уже на следующий день тренировался в общей группе.
Как ты оцениваешь то, что "Кривбасс" снова добавляет и забивает именно во втором тайме?
Мы все - одно целое. Все работают на командный результат. Пока забиваем во втором, потом забьем и в первом тайме.
Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится 28 января против "Виктории" (Чехия) в 17:00.
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