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Рух отменил спарринг в Турции из-за матча соперника против российской команды

Премьер-лига

Словенцы отличились с плохой стороны

Рух отменил спарринг в Турции из-за матча соперника против российской команды

Фото: ФК Рух

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3 февраля у "Руха" был запланирован товарищеский матч против словенского "Копера". Правда, этот поединок был отменен.

Как сообщает Tribuna.com, львовский клуб принял такое решение из-за того, что 24 января "Копер" провел спарринг с российским "Факелом" из города Воронеж.

Информацию об отмене матча источнику подтвердил генеральный директор “Руха” Игорь Дедишин.

Отметим, что львовяне уже провели два матча на заграничных тренировочных зимних сборах. Сначала они уступили "Домжале" (2:3), а затем проиграл и ФК "Сараево" (0:2). Следующий поединок "Рух" проведет 30 января против "Штурма" (Грац).

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Игорь Дедышин Рух (Львов) Копер
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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