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Гол Таранухи уберег от разгрома. ВИДЕО, как Оболонь уступила в спарринге чехам
Оболонь - Баник ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.01.2024 ⋇ Контрольный матч на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" запланировала на субботу, 27-е января, два спарринга. Один из них состоялся в первой половине дня против чешского "Баника".
"Пивовары" открыли счет усилиями Таранухи, но этот гол, как оказалось, только спас "Оболонь" от разгрома. Потому что "Баник" в ответ забил трижды.
Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.
Контрольный матч
"Оболонь" - "Баник" (Острава, Чехия) 1:3
Голы: Тарануха 28 - Шин 32, 59, Танко 90
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Игорь Семйон
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