Гол Таранухи уберег от разгрома. ВИДЕО, как Оболонь уступила в спарринге чехам

"Оболонь" запланировала на субботу, 27-е января, два спарринга. Один из них состоялся в первой половине дня против чешского "Баника".

"Пивовары" открыли счет усилиями Таранухи, но этот гол, как оказалось, только спас "Оболонь" от разгрома. Потому что "Баник" в ответ забил трижды.

Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Баник" (Острава, Чехия) 1:3

Голы: Тарануха 28 - Шин 32, 59, Танко 90