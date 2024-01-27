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Гол Таранухи уберег от разгрома. ВИДЕО, как Оболонь уступила в спарринге чехам

Премьер-лига

Оболонь - Баник ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.01.2024 ⋇ Контрольный матч на UA-Футбол

Гол Таранухи уберег от разгрома. ВИДЕО, как Оболонь уступила в спарринге чехам

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" запланировала на субботу, 27-е января, два спарринга. Один из них состоялся в первой половине дня против чешского "Баника".

"Пивовары" открыли счет усилиями Таранухи, но этот гол, как оказалось, только спас "Оболонь" от разгрома. Потому что "Баник" в ответ забил трижды.

Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Баник" (Острава, Чехия) 1:3
Голы: Тарануха 28 - Шин 32, 59, Танко 90

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Игорь Семйон
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