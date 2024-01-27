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Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
Твардовский не смог парировать попытки Пушича
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" на тренировке взялся пробить несколько 11-метровых. На воротах в это время играл Денис Твардовский. Голкипер не смог парировать ни одного из трех ударов наставника.
Новый штатный пенальтист "горняков"?
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Источник:t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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