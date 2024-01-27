Контрольные поединки. ФК Оболонь - ФК Градец-Кралове 0:2. Киевляне не сумели преодолеть чехов

В субботу, 27-го января, киевская "Оболонь" запланировала два спарринга на учебно-тренировочных сборах в Турции. В первом, который стартовал в 10:00, "пивовары" уступили чешскому "Банику" со счетом 1:3.

Позже, в 16:00 "Оболонь" провел второй матч против "Градец-Кралове", но также не смог одержать победу. Оба гола соперников были забиты во втором тайме. Оппоненты открыли счет на 49-й, а на 75-й поставили окончательную точку в матче

Для "Оболони" это третье поражение в четырех матчах на сборах. Ранее был проигрыш от "Малышева" из Косова, "Баника" из Чехии, а также победа над "Дукаджини" также из Косова.

27 января. Турция. Контрольный матч

ФК Оболонь - ФК Градец-Кралове 0:2

Голы: Шашинка 49, Коубек 75